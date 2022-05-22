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1 час назад

Врач Гинзбург назвал три бюджетных продукта, сохраняющих молодость

Вечерняя Москва

Употребление некоторых продуктов способно улучшить регенерацию клеток в организме и продлить молодость. Об этом сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Названы три бюджетных продукта, сохраняющих молодость
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Во всех сортах капусты содержатся флавоноиды и вещество сульфорафан, они замедляют процессы старения. К тому же сульфорафан уменьшает воспалительные процессы в организме и защищает от развития онкологических заболеваний",

— объяснил он.

По мнению Гинзбурга, пользу для здоровья можно найти и в яблоках, которые ничем не хуже более дорогостоящих фруктов. Данный фрукт богат кверцетином — природным биохимическим веществом, улучшающим микроциркуляцию крови и обмен веществ.

Кроме того, поможет сохранить молодость и обычная петрушка. В ней содержится фолиевая кислота, влияющая на регенерацию и восстановление клеток, передает слова Гинзбурга «Газета.ru».

Рацион питания человека имеет важное значение для здоровья. Врач-диетолог Лекси Эндкикотт рассказала, какие привычки в питании способствуют увеличению продолжительности жизни. Так, по словам специалиста, необходимо исключить перекусы, которые способствуют перееданию.

Кроме того, врач рекомендует отказаться от употребления алкогольных напитков и обработанных продуктов, так как в их составе имеется множество вредных веществ.

Еда,Михаил Гинзбург,
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