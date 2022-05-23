Диетолог Щетинина рассказала, кому нельзя есть зелень

Употребление зелени и сырых продуктов с высоким содержанием витамина К может спровоцировать обострение некоторых заболеваний желудка, а при аллергии на такие продукты их прием может привести к летальному исходу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам специалиста, продукты, имеющие зеленую пигментацию, — петрушка, лук, шпинат, кресс-салат и другие — рекомендованы практически всем, поскольку содержат полезные питательные вещества, витамины группы А, В, К и аскорбиновую кислоту:

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— Пищевые волокна, содержащиеся в этих продуктах, замедляют всасывание жидкостей, холестерина и углеводов организмом. Поэтому эти продукты и считаются диетическими.

Однако есть группа лиц, которым лучше не употреблять данные растения. Это люди, имеющие прямое противопоказание:

— Речь идет об аллергических реакциях на петрушку, зеленый лук и иные пищевые растения из этого разряда. Запрет связан не только с возможным ухудшением состояния, но и с тем, что каждый последующий прием продукта может стать последним.

При пищевой непереносимости тоже стоит исключить продукт из своего рациона, добавила врач:

— Пищевая непереносимость отличается от аллергии тем, что является временным явлением и не приводит к летальности. Человеку достаточно сделать небольшой перерыв в приеме продукта, вызывающего ухудшение самочувствия, и спустя ориентировочно шесть месяцев можно постепенно их включать в блюда или есть в сыром виде.

В большом количестве зелень может негативно сказаться на здоровье страдающих заболеваниями желудка людей:

— Гастрит, язва желудка, мочекаменная болезнь, панкреатит.

Страдающий одним из этих вариантов недуга пациент, уточнила Щетинина, может спровоцировать обострение болезни или вызвать приступ, если начнет злоупотреблять этими продуктами.

Ограничить употребление зелени врач призвала в том числе и беременных женщин, так как петрушка и иная зелень в больших количествах приводят к повышенному возбуждению плода.