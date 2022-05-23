Диетолог поделилась рецептом полезной диетической окрошки

Российский диетолог Марина Хоркавая назвала самый полезный рецепт окрошки для худеющих.

Как рассказала специалист, традиционная окрошка – не очень калорийное блюдо, однако все зависит от ингредиентов. Так, если делать блюдо из картофеля, огурцов, редиса, яиц и мясных изделий, то на 100 граммов получится примерно 60 ккал.

– С жирной колбасой будет выше, но, если вы любите блюдо с кефиром, то все будет зависеть от жирности кисломолочного продукта, – подчеркнула Хоркавая.

Она отметила, что в окрошке на кефире содержится много кальция и витаминов В, что хорошо сказывается на здоровье кожи, волос и нервной системы. Вместе с тем она способствует нормализации усвояемости еды и обмена веществ.