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2 часа назад

Диетолог поделилась рецептом полезной диетической окрошки

Vse42.ruиещё 3

Российский диетолог Марина Хоркавая назвала самый полезный рецепт окрошки для худеющих.

Диетолог поделилась рецептом полезной диетической окрошки
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как рассказала специалист, традиционная окрошка – не очень калорийное блюдо, однако все зависит от ингредиентов. Так, если делать блюдо из картофеля, огурцов, редиса, яиц и мясных изделий, то на 100 граммов получится примерно 60 ккал.

– С жирной колбасой будет выше, но, если вы любите блюдо с кефиром, то все будет зависеть от жирности кисломолочного продукта, – подчеркнула Хоркавая.

Она отметила, что в окрошке на кефире содержится много кальция и витаминов В, что хорошо сказывается на здоровье кожи, волос и нервной системы. Вместе с тем она способствует нормализации усвояемости еды и обмена веществ.

В свою очередь, блюдо, приготовленное на квасе, улучшает метаболизм, стабилизирует сердечную деятельности, а дрожжи способны предупредить образование гнойников, однако напиток в сочетании с картофелем провоцирует повышенный аппетит, потому худеющим людям лучше избегать окрошку, добавила диетолог.

Еда,
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