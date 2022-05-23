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3 часа назад

Ведущий Первого канала развеял миф о пользе меда

Lenta.ru

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале, врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус развеял миф о пользе меда. Соответствующий комментарий появился в его личном блоге на платформе «Дзен».

Ведущий Первого канала развеял миф о пользе меда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, мед является любимым «полезным лакомством» россиян, его принято считать средством чуть ли не от всех болезней.

«Но, к сожалению, если разобраться в вопросе, то выяснится: польза меда сильно преувеличена», — заявил он.

Педиатр предупредил, что мед категорически противопоказан детям до трех лет. Кроме того, что мед является распространенным аллергеном и содержит большое количество сахара, большинство пасек заражены «младенческим столбняком», пояснил он.

«Если взрослые употребляют сырой мед, содержащий микроорганизм — возбудитель данного заболевания, — то они не пострадают: их пищеварительная и иммунная система справится с патогеном без проблем», — объяснил иммунолог. А ЖКТ и иммунная система маленьких детей не справится, добавил он.

Врач отметил, что мед, который продается в магазинах, ничего кроме сахара и пустых калорий в себе не несет. «Да, в меде есть витамины и минералы — но их количество не так уж велико. И это в натуральном меде, а что уж говорить о магазинном», — пояснил Продеус.

Кроме того, мед провоцирует кариес и формирует неправильные пищевые привычки, подчеркнул ведущий.

«Поэтому давайте вспомним слова Гиппократа, что все есть яд и все есть лекарство, — и дело только в дозе, и не будем злоупотреблять медом», — заключил специалист.

Еда,Андрей Продеус,Первый канал,
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