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51 минуту назад

Как жарить шашлык, чтобы избежать появления рака

Ferra.ru

Как отмечает профессор, специалист общей хирургии, доктор Алп Гюркан, при приготовлении шашлыка важно не держать его на мангале слишком долго. Иначе после употребления такого мяса могут возникнуть онкологические заболевания.

Как жарить шашлык, чтобы избежать появления рака
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если жарить шашлык до обугленной корочки, то такая пища может спровоцировать возникновение различных видов рака. Среди них - рак поджелудочной железы, желудка, толстой кишки (колоректальный рак).

Чтобы предотвратить рак толстой кишки и другие виды онкологии, рекомендуется правильно готовить мясо. Дело в том, что при обугливании мяса при жарке образуются канцерогены. Именно они вызывают развитие всех этих видов рака. Чтобы такого не случилось, нужно обращать внимание, насколько близко к огню находится шашлык. Минимум расстояние от огня до мяса должно составлять 15 сантиметров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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