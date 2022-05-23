Продукты, которые можно есть  после истечения их срока годности

Некоторые продукты можно употреблять даже в том случае, если срок годности уже истёк. Правда, при этом нужно помнить о некоторых правилах.

Многие продукты с истёкшим сроком годности выбрасывают. Но иногда этого делать не стоит. Вот продукты, которые можно есть дольше, чем указано на упаковке.

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Яйца

Если в холодильнике они будут находиться при температуре 4 градуса Цельсия, то их можно будет употреблять в течение четырёх-пяти недель.

Хлеб

После того как срок годности хлеба истёк, его можно поместить в сухое прохладное место. Тогда его можно будет есть ещё в течение пяти-семи дней. А если положить этот продукт в морозилку, то его срок годности увеличится на три-шесть месяцев. Правда, потом он станет не таким ароматным и вкусным.

Макароны

Если переложить сухие макаронные изделия их в герметичный контейнер, который расположен в сухом и хорошо проветриваемом месте, то хранить их можно будет ещё один-два года после истечения срока годности. Свежую (сырую) пасту при этом можно есть лишь ещё четыре-пять дней после того, как срок годности закончится, но при условии, что она будет находиться в холодильнике.

Сухие завтраки

Если коробку не распечатывать, то эти продукты модно употреблять ещё шесть-восемь месяцев после истечения срока годности. В открытом виде срок сокращается до четырёх-шести месяцев, в холодильнике в приготовленном виде они годны к употреблению четыре-пять суток.

Молоко

Если вы ещё не открыли пакет, то можете выпить молоко ещё в течение месяца после того, как срок годности истёк. В открытом виде пакет с обезжиренным молоком в холодильнике может лежать семь-десять дней после указанной на упаковке даты, с цельным - пять-семь суток.

Йогурт

Неоткрытый продукт может лежать в холодильнике ещё три недели после истечения срока годности, а открытый - неделю (если только на нём нет плесени или он не потерял цвет). Если же йогурт заморозить, то он будет съедобным два месяца после указанной на продукте даты.

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