Продукты, которые можно есть  после истечения их срока годности

Некоторые продукты можно употреблять даже в том случае, если срок годности уже истёк. Правда, при этом нужно помнить о некоторых правилах.
Многие продукты с истёкшим сроком годности выбрасывают. Но иногда этого делать не стоит. Вот продукты, которые можно есть дольше, чем указано на упаковке.
Если в холодильнике они будут находиться при температуре 4 градуса Цельсия, то их можно будет употреблять в течение четырёх-пяти недель.
После того как срок годности хлеба истёк, его можно поместить в сухое прохладное место. Тогда его можно будет есть ещё в течение пяти-семи дней. А если положить этот продукт в морозилку, то его срок годности увеличится на три-шесть месяцев. Правда, потом он станет не таким ароматным и вкусным.
Если переложить сухие макаронные изделия их в герметичный контейнер, который расположен в сухом и хорошо проветриваемом месте, то хранить их можно будет ещё один-два года после истечения срока годности. Свежую (сырую) пасту при этом можно есть лишь ещё четыре-пять дней после того, как срок годности закончится, но при условии, что она будет находиться в холодильнике.
Если коробку не распечатывать, то эти продукты модно употреблять ещё шесть-восемь месяцев после истечения срока годности. В открытом виде срок сокращается до четырёх-шести месяцев, в холодильнике в приготовленном виде они годны к употреблению четыре-пять суток.
Если вы ещё не открыли пакет, то можете выпить молоко ещё в течение месяца после того, как срок годности истёк. В открытом виде пакет с обезжиренным молоком в холодильнике может лежать семь-десять дней после указанной на упаковке даты, с цельным - пять-семь суток.
Неоткрытый продукт может лежать в холодильнике ещё три недели после истечения срока годности, а открытый - неделю (если только на нём нет плесени или он не потерял цвет). Если же йогурт заморозить, то он будет съедобным два месяца после указанной на продукте даты.
Его можно хранить сколько угодно времени, но только если он находится в сухом месте и закрыт плотно. Арахисовая паста. В закрытой банке паста остаётся безопасной для употребления в пищу ещё год после истечения срока годности, в открытой - три-шесть месяцев (если поместить её в холодильник).