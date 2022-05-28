Почему на самом деле сухофрукты — это не ЗОЖ

Многие считают, что во время диеты высушенные фрукты могут служить отличной альтернативой сладостям. Но это не совсем так. На самом деле сухофрукты вовсе нельзя назвать безусловным продуктом для приверженцев правильного питания. Почему не стоит пытаться похудеть, заменяя сладости сухофруктами, читайте в материале «Рамблера».

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Разумеется, по сравнению с большинством кондитерских изделий, сухофрукты более полезны. Они содержат витамины, натуральны, но, по сути, это тот же самый десерт. Калорийность сухофруктов, как правило, довольно высока, кроме того, они имеют высокий гликемический индекс и считаются быстрыми углеводами.

В свежих фруктах, которые, кстати, часто не рекомендуют есть во время некоторых диет, калорий на порядок меньше, чем в сухофруктах. Как такое возможно?

Дело в том, что при сушке фрукты теряют около 80% своей первоначальной массы. Испарившаяся вода калорий не имеет. А ведь калорийность – это по своей сути число калорий, которые образуются при усвоении определенного количества продукта (как правило, 100 г).

Итак, вода (без калорий) испаряется при сушке, в остатке – лишь масса самого продукта и вся его калорийность. Получается, что в 100 г сухофруктов в итоге содержится столько же калорий, сколько примерно в 500 г фруктов. То есть сухофрукты в 5 раз калорийнее продукта, из которого они изготовлены.

Кроме того, называя сухофрукты чудесным продуктом для ЗОЖ, стоит помнить о том, что при их потреблении необходимо следить за размером порции. Чтобы насытиться, можно, не заметив, съесть гораздо больше сухофруктов, чем планировалось. И это большая ошибка. Ведь, например, съев стакан винограда, вы получите 64 калории, а вот в стакане изюма калорий почти 500!