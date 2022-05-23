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1 час назад

В чём польза и вред молочных продуктов на растительной основе

Ferra.ru

Потребление коровьего молока в некоторых странах падает. Люди переходят на его растительную альтернативу по многим причинам: из-за непереносимости лактозы, этических убеждений и т.д. Но прежде чем отказаться от обычного молока в пользу миндального, стоит узнать несколько вещей. Об этом — в материале The Conversation.

В чем вред молочных продуктов на растительной основе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Коровье молоко является богатым источником многих важных питательных веществ таких как белок, кальций, йод и витамин B12. Растительные же напитки могут содержать этих веществ вообще. В среднем большинство альтернативных видов молока почти не содержат белка. Исключением является соевое молоко. Поэтому можно пить его, а можно и добавлять дополнительный белок в рацион, например, в виде тофу.

Кальций тоже является очень важным микроэлементом, содержащимся в молоке. Поэтому стоит выбирать напитки, обогащённые кальцием, или получать его из других продуктов. То же самое касается йода. Большинство растительных напитков не содержат и витамина B12, поэтому следует сосредоточиться на его получении из других источников.

Также издание советует избегать рисовых напитков, если у вас есть дети в возрасте до пяти лет, так как они могут содержать высокий уровень мышьяка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
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