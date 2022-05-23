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38 минут назад

Лучшая закуска: что приготовить из редьки

Мира Маркина

Внезапные гости уже на подходе, а вы совсем ничего не успели приготовить на стол? Есть предложение, как довольно быстро приготовить брускетты из редьки и сыра. Да, звучит как-то непривычно, но выглядит красиво и на вкус - потрясающе. А, главное, быстро. Брускетты всегда выглядят стильно, особенно если еще и подать их как в ресторане - мы об этом расскажем.

Лучшая закуска: что приготовить из редьки
Фото: pixabay.compixabay.com

Вам понадобятся

  • багет - 1 шт
  • редька - 1 шт
  • твердый сыр - 50 гр
  • чеснок - 2 зубчика
  • куриное яйцо, сваренное вкрутую - 2 штуки
  • любая ваша любимая зелень
  • майонез или сметана
  • соль - по вкусу
  • сладкая паприка - по вкусу

Приготовление

  1. С помощью терки натрите редьку, сыр и сваренные вкрутую яйца.
  2. В полученную массу выдавите чеснок.
  3. Мелко порежьте зелень и добавьте к остальным ингредиентам.
  4. Добавьте соль и сладкую паприку и заправьте сметаной или майонезом - что вам больше нравится.
  5. Смешайте все ингредиенты и с помощью ложки выложите на нарезанный кусочками багет.

Если вам будет позволять время, немного обжарьте куски багета с каждой стороны на рафинированном оливковом масле до небольшой корочки и слегка натрите чесноком. Хлеб должен подрумяниться и стать хрустящим снаружи, но остаться мягким внутри.

Для подачи подготовьте деревянную разделочную доску. Возьмите пергаментную бумагу и потрите ее в руках, чтобы она выглядела смятой, положите ее, слегка расправив, на доску и сверху выложите брускетты. Украсить сверху можно тонко нарезанными слайсами редиски.

Приятного аппетита!

Еда,
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