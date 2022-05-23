Лучшая закуска: что приготовить из редьки

Внезапные гости уже на подходе, а вы совсем ничего не успели приготовить на стол? Есть предложение, как довольно быстро приготовить брускетты из редьки и сыра. Да, звучит как-то непривычно, но выглядит красиво и на вкус - потрясающе. А, главное, быстро. Брускетты всегда выглядят стильно, особенно если еще и подать их как в ресторане - мы об этом расскажем.