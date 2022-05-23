Необычные и очень вкусные блюда из манной крупы

Иногда из привычных и простых ингредиентов можно приготовить настоящие кулинарные шедевры.
Остывшая манная каша с лужицей желтого масла на поверхности и комочками внутри — кошмар завтрака тысяч детсадовцев. Повзрослев, совсем не хочется возвращаться к этой крупе. Некоторые используют ее в качестве панировки, но блюда, где манка — главный ингредиент, попадают в рацион редко. А зря! Повара уверены: из нее может получиться отличный гарнир или десерт. Приготовление обычно занимает не больше получаса, но вкус порадует всех членов семьи.
Приготовить этот гарнир очень просто, но он отлично разнообразит привычное меню. Обжарьте лук со сливочным маслом, предварительно посыпав его сахаром. Дождитесь, когда карамель загустеет, а овощ приобретет темно-золотистый оттенок. Засыпьте манку на сухую сковороду и обжарьте, постоянно помешивая, до золотистости. Затем влейте молоко или бульон. Через 3—5 минут снимите кашу с огня и дайте немного остыть. В каждую тарелку положите карамелизованный лук и яйцо пашот.
Еще один вариант необычного и сытного гарнира.
Сварите манную кашу, не добавляя сахар. Она должна получиться густой и без комочков Застелите противень пергаментом так, чтобы его края свисали. В остывшую кашу добавьте масло и натертый сыр, выложите на подготовленный противень. Отправьте в холодильник на час. После полного остывания нарежьте поленту на порционные кусочки и обжарьте до румяной корочки. Подавайте с вялеными томатами, сыром, зеленью.
Для этого блюда потребуется всего два ингредиента, а в результате получается нежный и неприторный десерт. Почистите мандарины, должно получиться около 400 грамм. Косточки (если есть) нужно вынуть, а мякоть измельчить блендером, чтобы получить однородную массу. В готовое пюре добавьте 100 грамм манки, тщательно перемешайте. Постоянно помешивая, варите массу до загустения. После загустения переложите массу в форму, застеленную пергаментом, затяните сверху пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 3—4 часа. Готовый десерт разрежьте на порционные кусочки и обваляйте в орешках, кокосовой стружке или какао. Это необязательно, но выглядит очень эффектно!