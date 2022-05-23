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1 час назад

Не только каша с комочками: необычные и очень вкусные блюда из манной крупы

WomanHit.ru

Иногда из привычных и простых ингредиентов можно приготовить настоящие кулинарные шедевры.

Необычные и очень вкусные блюда из манной крупы
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Остывшая манная каша с лужицей желтого масла на поверхности и комочками внутри — кошмар завтрака тысяч детсадовцев. Повзрослев, совсем не хочется возвращаться к этой крупе. Некоторые используют ее в качестве панировки, но блюда, где манка — главный ингредиент, попадают в рацион редко. А зря! Повара уверены: из нее может получиться отличный гарнир или десерт. Приготовление обычно занимает не больше получаса, но вкус порадует всех членов семьи.

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Жареная каша с карамелизованным луком

  • 6 ст. л. манной крупы
  • 1 л цельного молока, или овощного, или мясного бульона
  • 4 яйца
  • 3 большие луковицы
  • 2 ст. л. оливкового масла сливочное масло
  • 1 ст. л. сахара соль, свежемолотый черный перец

Приготовить этот гарнир очень просто, но он отлично разнообразит привычное меню. Обжарьте лук со сливочным маслом, предварительно посыпав его сахаром. Дождитесь, когда карамель загустеет, а овощ приобретет темно-золотистый оттенок. Засыпьте манку на сухую сковороду и обжарьте, постоянно помешивая, до золотистости. Затем влейте молоко или бульон. Через 3—5 минут снимите кашу с огня и дайте немного остыть. В каждую тарелку положите карамелизованный лук и яйцо пашот.

Манная полента

Еще один вариант необычного и сытного гарнира.

  • 6–7 ст. л. манной крупы
  • 500 мл молока
  • 500 мл сливок жирностью 20%
  • 50 г сливочного масла
  • 0,5 ч. л. смеси сухих прованских трав
  • 0,5 ч. л. соли

Сварите манную кашу, не добавляя сахар. Она должна получиться густой и без комочков Застелите противень пергаментом так, чтобы его края свисали. В остывшую кашу добавьте масло и натертый сыр, выложите на подготовленный противень. Отправьте в холодильник на час. После полного остывания нарежьте поленту на порционные кусочки и обжарьте до румяной корочки. Подавайте с вялеными томатами, сыром, зеленью.

Фруктовый крем из манки с мандаринами

Для этого блюда потребуется всего два ингредиента, а в результате получается нежный и неприторный десерт. Почистите мандарины, должно получиться около 400 грамм. Косточки (если есть) нужно вынуть, а мякоть измельчить блендером, чтобы получить однородную массу. В готовое пюре добавьте 100 грамм манки, тщательно перемешайте. Постоянно помешивая, варите массу до загустения. После загустения переложите массу в форму, застеленную пергаментом, затяните сверху пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 3—4 часа. Готовый десерт разрежьте на порционные кусочки и обваляйте в орешках, кокосовой стружке или какао. Это необязательно, но выглядит очень эффектно!

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