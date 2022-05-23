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1 час назад

Традиционную окрошку назвали опасной для некоторых людей

Lenta.ru

Диетолог Марина Хоркавая предупредила, что традиционная окрошка на квасе может быть опасна для некоторых людей. Об этом сообщают «Известия».

Традиционную окрошку назвали опасной для некоторых людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт объяснила, что сочетание кваса с картофелем повышает аппетит, поэтому окрошку лучше не есть во время похудения. Кроме того, она посоветовала с осторожностью употреблять это блюдо людям при язвенной болезни, высокой секреции желудка и других проблемах в работе желудочно-кишечного тракта.

Хоркавая назвала не очень высокой калорийность традиционной окрошки.

«Все зависит от ингредиентов, конечно, но, если мы берем картофель, огурцы, редис, яйца, мясные изделия, зелень и квас, то на 100 граммов получится 60 килокалорий. С жирной колбасой будет выше, но если вы любите блюдо с кефиром, то все будет зависеть от жирности кисломолочного продукта»,

— объяснила она.

Диетолог отметила, что окрошка на кефире содержит много кальция и витамины группы В, необходимые для хорошего состояния кожи, волос и нервной системы. Блюдо нормализует усвояемость пищи и обмен веществ, заключила она.

Еда,
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