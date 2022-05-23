Традиционную окрошку назвали опасной для некоторых людей

«Все зависит от ингредиентов, конечно, но, если мы берем картофель, огурцы, редис, яйца, мясные изделия, зелень и квас, то на 100 граммов получится 60 килокалорий. С жирной колбасой будет выше, но если вы любите блюдо с кефиром, то все будет зависеть от жирности кисломолочного продукта»,