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53 минуты назад

Диетолог предупредила о неприятных «сюрпризах» букетов из ягод

Вечерняя Москва

Букеты из ягод и фруктов в шоколаде, которые часто россияне используют в качестве альтернативы цветам, могут таить в себе опасность. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Диетолог предупредила о «сюрпризах» букетов из ягод
Фото: UnsplashUnsplash

Она отметила, что такие десерты имеют небольшой срок хранения. При этом держать их нужно только в холодильнике, при температуре не выше четырех градусов.

— Поскольку клубника очень быстро портится, в ней могут оказаться такие «сюрпризы», как гниль или плесень. При этом сложно оценить внешний вид ягод или фруктов, если они покрыты шоколадом, — считает специалист.

Также Круглов подчеркнула, что глазурь, которой покрыты ягоды, не позволяет оценить, насколько хорошо они были промыты.

Употребление десерта, который готовился или хранился с нарушением санитарных норм, может привести к неприятным последствиям, в частности, кишечной инфекции, добавила диетолог.

При приобретении ягодного букета специалист порекомендовала обращать внимание на его внешний вид и условия хранения, а также уточнять срок годности у продавца или на упаковке, передает радио Sputnik.

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как можно худеть, не исключая из рациона сладости.

Еда,Наталья Круглова,Ольга Павлова,
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