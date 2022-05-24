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54 минуты назад

Как инжир улучшит ваше здоровье

Ferra.ru

В тёплые дни в магазинах можно всё чаще увидеть инжир. На самом деле этот продукт обладает большим количеством полезных для организма человека свойств. О некоторых из них вы, вероятно, даже не догадываетесь.

Как инжир улучшит ваше здоровье
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Инжир - один из самых популярных летних продуктов. Но мало кто знает, чем он полезен для здоровья. Одно из положительных свойств этого продукта - очищение кишечника и крови благодаря антиоксидантам. Кроме того, благодаря инжиру организм оказывается защищён от болезней глаз и дыхательных путей.

Из плюсов продукта автор статьи перечисляет предотвращение развития рака, образования бородавок, регуляция давления и высвобождения инсулина, поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Инжир, кроме того, помогает снять напряжение, лечит болезни кожи и запоры, питает волосы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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