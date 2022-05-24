Какой крахмал лучше и полезнее: картофельный или кукурузный

Несмотря на похожий состав, разница всё же есть.
Крахмал используется во многих блюдах, в том числе в соусах и выпечке. Большинство из них нельзя назвать полезными даже с натяжкой, но иногда хочется побаловать себя чем-нибудь «запретным». Какой же крахмал в таком случае лучше использовать и можно ли заменить один на другой?
В организме крахмал трансформируется в глюкозу, а она — основное «топливо». Такие растения, как кукуруза, рис, картофель, содержат в себе большее количество крахмала, но в целом он содержится почти во всех культурах.
Составы кукурузного и картофельного крахмала принципиально разные. В первую очередь по своим формулам. В основе их лежат полисахариды амилозы и амилопектина, разница есть в пропорциях и в самой молекулярной форме крахмалов.
Картофель, к примеру, содержит больше амилопектина. Кстати, в бодибилдинге его используют для оптимизации гликогена в мышечной ткани, другими словами — для энергии роста и развития мышц.
У кукурузного крахмала есть несколько полезных свойств:
У картофельного крахмала не меньше полезных свойств:
Какой из них предпочтительнее именно для вас – решайте сами, основываясь на особенностях организма и вкусовых предпочтениях.
В кулинарии использование кукурузного и картофельного крахмала имеет отличия. Они не взаимозаменяемы. Объясним на примере киселя. Кисель — это клейстер. Если вам нужно получить густой непрозрачный напиток, чтобы в него можно было поставить ложку, — используйте картофельный крахмал. Если хотите более нежную текстуру — берите кукурузный.
Крахмал из картофеля хорошо подойдёт для глазури и соусов — он плотно обволакивает продукт. А кукурузный — для кондитерских изделий и для панировки. У картофельного крахмала есть небольшой минус — он обладает специфическим привкусом, чего нет у кукурузного варианта.
В приготовлении еды заменять один крахмал на другой не рекомендуется. Крахмал из картофеля густеет сильнее, в связи с чем результат может отличаться от ожидаемого. В приготовлении киселей также не рекомендуется заменять картофельный крахмал на кукурузный: для киселя требуется более густая фактура.
Резюмируя, можно отметить, что картофельный и кукурузный крахмал обладают разными свойствами и текстурами, поэтому заменять их нельзя.