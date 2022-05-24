Что нужно есть до и после тренировок, чтобы похудеть

Питание может играть большую роль при похудении. Особенно если вы совмещаете диету с занятиями спортом. И вот какие продукты нужно есть до и после тренировки.

По словам Маркеты Брожовой, женского фитнес-тренера, фастфуд перед тренировкой - это на самом деле не лучший выбор. Потому что даже если вы откажетесь от еды после занятий спортом, похудеть это вам не поможет.

Специалист подчёркивает, что перед тренировкой будет лучше отдать предпочтение «полноценной» еде. Это могут быть овощи, мясо, макароны, рис, картошка. Что касается времени приёма пищи, то оно рассчитывается индивидуально. Но в целом эксперты советуют есть за один-три часа до физической активности. Лучше при этом не употреблять жирные и тяжёлые продукты.

После тренировки большую роль играет белковая пища. Причём ещё здесь важна цель: сжигание жира или набор мышечной массы.

Если вы хотите нарастить мышцы, то где-то спустя 10-15 минут после физических упражнений стоит съесть банан. А вот если ваша цель - похудеть, то вам придётся ждать ещё примерно 60 минут, а потом есть какое-либо сбалансированное блюдо.

Важнее всего при этом белковые продукты: яйца, мясо, бобовые. Однако можно употреблять и углеводы, например рис, гречку, кускус, картофель, булгур. Хорошим дополнением будут и овощи.

Если вы думаете, что едите мало белков, то можно вдобавок выпить и протеиновый напиток.