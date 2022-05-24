Диетолог оценила опасность фастфуда

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова оценила опасность фастфуда.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Специалист пояснила, что главную опасность представляют канцерогены, которые образуются при жарке, пищевые добавки и продукты, сделанные из муки высшего сорта.

Диетолог отметила, что редкое употребление подобной пищи не нанесет вреда здоровью. Но регулярное употребление фастфуда может обернуться проблемами со здоровьем.

При этом она рекомендовала отказаться от фастфуда, который приготовлен во фритюре.

— Именно от фритюра стоит отказаться в ресторанах. Потому что мы не знаем температуру горения этого масла и как долго им пользуются. Просто обжаренный на сковороде фастфуд будет менее опасен, чем приготовленный во фритюре. Самый безопасный фастфуд — приготовленный на пару или тушеный, а также приготовленный на гриле, — пояснила она в комментарии «Радио 1».