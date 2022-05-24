Диетолог Богданова высказалась о блюдах фастфуда

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова рекомендовала соблюдать в потреблении еды из ресторанов быстрого питания умеренность, а также обращать внимание на состояние своего здоровья. "В ресторанах быстрого питания в целом есть можно все, тут вопрос (стоит. – Прим. ред.) в умеренности, в состоянии здоровья человека и в том, возникает ли у него после этого чувство вины из-за того, что он съел", – приводит "Радио 1" слова специалиста. При этом следует избегать приготовленный во фритюре фастфуд, употребляя его не более раза в месяц. По словам эксперта, неизвестна температура горения масла для фритюра и длительность его хранения. Менее опасным будет выбор обжаренного на сковороде фастфуда, а наиболее безопасным – приготовленный на пару или на гриле, а также тушеный. "Если сам жир стекает с рыбы или с мяса – это нормально. Но когда приносят овощи все в масле – это опасно, потому что неизвестно, какое было использовано масло", – добавила Богданова. Кроме того, опасность фастфуда для человека зависит от возможности организма адаптироваться к такому питанию. Ранее диетолог Йорн Класен рассказал, что ожирение печени на ранних стадиях лечится диетой, включающей растительную пищу, ферментированные овощи и сложные углеводы. Так, эксперт рекомендовал употреблять фасоль, болгарский перец, грибы, капусту, шпинат, кабачки, редис, зелень, салат, редьку, квашеную капусту, бобовые, орехи, хлеб, рис и макароны.