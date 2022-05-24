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1 час назад

Быстрый рецепт приготовления щавелевого супа

Мира Маркина

Конец мая и начало июня - время легких щавелевых супов. Зелень привлекает своим богатым на витамины составом - щавель содержит витамины C, K, E, B, биотин, β-каротин, эфирные масла и многочисленные полезные кислоты. Помимо этого в щавеле присутствуют такие минеральные элементы, как магний, кальций, фосфор, железо и другие. Щавелевый суп будет вкусным как при горячей, так и при холодной подаче, а готовить его довольно просто и быстро.

Быстрый рецепт приготовления щавелевого супа
Фото: pxhere.compxhere.com

Вам понадобится:

  • 90 грамм щавеля
  • картофель некрупный 4 штуки
  • растительное масло
  • яйцо 3 штуки
  • индейка 300 грамм
  • морковь 50 грамм
  • лук 30 грамм
  • соль и специи по вкусу

Процесс приготовления

  1. Отварите индейку и разберите ее на волокна.
  2. Добавьте к бульону с индейкой порезанный на кубики картофель и посолите.
  3. Немного обжарьте в сковороде натертую морковь и мелко нарезанный лук и добавьте в кастрюлю с индейкой и картофелем.
  4. Когда картофель станет мягким, добавьте в суп тонко нарезанный щавель.
  5. В отдельной миски вилкой взбейте яйцо и аккуратно влейте в суп, постоянно помешивая.

Через минуту можно выключать плиту - суп готов. Дайте ему немного настояться под крышкой, перед подачей можно дополнить свежей зеленью и добавить сметану.

Приятного аппетита!

Еда,
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