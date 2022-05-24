Быстрый рецепт приготовления щавелевого супа

Конец мая и начало июня - время легких щавелевых супов. Зелень привлекает своим богатым на витамины составом - щавель содержит витамины C, K, E, B, биотин, β-каротин, эфирные масла и многочисленные полезные кислоты. Помимо этого в щавеле присутствуют такие минеральные элементы, как магний, кальций, фосфор, железо и другие. Щавелевый суп будет вкусным как при горячей, так и при холодной подаче, а готовить его довольно просто и быстро.