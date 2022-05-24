Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
3 часа назад

Врач раскрыла опасность дрожжевого хлеба

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Дрожжевой хлеб противопоказан тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, заявила диетолог Елена Соломатина. В беседе с News.ru эксперт рассказала, кому еще стоит исключить эту выпечку из рациона.

Врач раскрыла опасность дрожжевого хлеба
Фото: unsplash.comunsplash.com

Пациентам с нарушением микрофлоры кишечника, а также тем, у кого есть аллергия на дрожжи, такой хлеб противопоказан.

У подверженных метеоризму людей, как правило, непереносимость многих продуктов с содержанием клетчатки. Дрожжевой хлеб не полезен и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: панкреатит, язва желудка.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Черный дрожжевой хлеб, из цельного зерна, а также ржаной может спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ. Как правило, этот продукт вовсе исключается из рациона.

Ранее «Рамблер» писал о том, чем современный хлеб отличается от советских батонов.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители