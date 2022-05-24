Врач раскрыла опасность дрожжевого хлеба

Дрожжевой хлеб противопоказан тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, заявила диетолог Елена Соломатина. В беседе с News.ru эксперт рассказала, кому еще стоит исключить эту выпечку из рациона.
Пациентам с нарушением микрофлоры кишечника, а также тем, у кого есть аллергия на дрожжи, такой хлеб противопоказан.
Черный дрожжевой хлеб, из цельного зерна, а также ржаной может спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ. Как правило, этот продукт вовсе исключается из рациона.
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