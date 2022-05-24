Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
2 часа назад

Как кофе влияет на ваш мочевой пузырь

Ferra.ru

Замечали странную реакцию мочевого пузыря на кофе? Это совершенно нормально. Чем обусловлен данный механизм, объясняет издание Eat this, not that.

Как кофе влияет на ваш мочевой пузырь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Известно, что кофеин увеличивает активность мочевого пузыря. Согласно исследованию, опубликованному в The Journal of Urology Annals, употребление всего 4,5 грамма кофеина может увеличить частоту мочеиспускания. В исследовании приняли участие участники в возрасте от 18 до 40 лет, которые сообщили о симптомах синдрома гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП). Пациенты также сообщили, что употребляли кофе на регулярной основе, не более трёх чашек в неделю.

В другом исследовании, опубликованном в International Urogynecology Journal, говорится, что существует связь между употреблением более 204 миллиграммов кофеина в день и недержанием мочи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители