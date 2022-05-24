Как кофе влияет на ваш мочевой пузырь

Известно, что кофеин увеличивает активность мочевого пузыря. Согласно исследованию, опубликованному в The Journal of Urology Annals, употребление всего 4,5 грамма кофеина может увеличить частоту мочеиспускания. В исследовании приняли участие участники в возрасте от 18 до 40 лет, которые сообщили о симптомах синдрома гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП). Пациенты также сообщили, что употребляли кофе на регулярной основе, не более трёх чашек в неделю.