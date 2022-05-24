В KFC и Burger King начнут продавать напитки из Черноголовки

«Одним из главных наших достоинств является не только то, что мы натуральные и природные, а то, что мы настоящие и абсолютно надежные. Мы оказались рядом с ними в сложном для них периоде и максимально быстро адаптировались к имеющейся ситуации и помогли им этот бизнес поддержать» — Наталия Сахнина.