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2 часа назад

В KFC и Burger King начнут продавать напитки из Черноголовки

Daily Moscow

Сети ресторанов быстрого питания KFC и Burger King заменили ушедшие из России западные напитки на продукцию бренда «Черноголовка». Телелеканал «360» поговорил с генеральным директором компании Наталией Сахниной.

В KFC и Burger King начнут продавать напитки из Черноголовки
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Она рассказала, что теперь напитки из Черноголовки будут во всех ресторанах KFC и Burger King России, поскольку они «почувствовали угрозу своему ключевому бизнесу», оставшись без популярных напитков.

«Одним из главных наших достоинств является не только то, что мы натуральные и природные, а то, что мы настоящие и абсолютно надежные. Мы оказались рядом с ними в сложном для них периоде и максимально быстро адаптировались к имеющейся ситуации и помогли им этот бизнес поддержать» — Наталия Сахнина.

Также она поделилась новостью: компания запустила «Черноголовка Cola». В слепой дегустации этот напиток победил основных международных конкурентов.

После ухода иностранных брендов, компания увеличила своё производство. Сахнина отметила, что на производстве поставили несколько новых линий.

Однако генеральный директор добавила, что есть некоторые проблемы с международной логистикой.

«Мы ищем варианты каждый день. Как нормальной российской компании, нам уходить некуда, поэтому мы ищем выходы. Я хочу, чтобы потребитель понял — мы здесь навсегда, мы никуда не уйдем» — Наталия Сахнина.

Еда,
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