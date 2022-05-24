Эксперты рассказали о самых вредных продуктах для печени. Подробнее об этом пишет сайт Infox.ru.
Алкоголь для печени уже давно назвали самым вредным продуктом. Спиртное, особенно при его злоупотреблении, сильно бьет по печени.
Также опасны для печени бургеры, пицца и остальной фастфуд. Насыщенные жирами продукты затрудняют работу печени и иногда приводят к воспалениям и даже циррозу.
Еще одной угрозой для здоровья печени являются мороженое и сладкие сливки. Огромное количество сахара вызывает накопление жира и развивает жировую болезнь печени, что затрудняет ее работу.