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35 минут назад

Эксперты рассказали о самых вредных продуктах для печени

Нижегородская правда

Эксперты рассказали о самых вредных продуктах для печени. Подробнее об этом пишет сайт Infox.ru.

Эксперты рассказали о самых вредных продуктах для печени
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Алкоголь для печени уже давно назвали самым вредным продуктом. Спиртное, особенно при его злоупотреблении, сильно бьет по печени.

Также опасны для печени бургеры, пицца и остальной фастфуд. Насыщенные жирами продукты затрудняют работу печени и иногда приводят к воспалениям и даже циррозу.

Еще одной угрозой для здоровья печени являются мороженое и сладкие сливки. Огромное количество сахара вызывает накопление жира и развивает жировую болезнь печени, что затрудняет ее работу.

Еда,
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