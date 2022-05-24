Эксперты рассказали о самых вредных продуктах для печени. Подробнее об этом пишет сайт Infox.ru.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Алкоголь для печени уже давно назвали самым вредным продуктом. Спиртное, особенно при его злоупотреблении, сильно бьет по печени.

Также опасны для печени бургеры, пицца и остальной фастфуд. Насыщенные жирами продукты затрудняют работу печени и иногда приводят к воспалениям и даже циррозу.