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1 час назад

Кардиолог Габинский рассказал о пользе кофе

Ura.Ruиещё 1

Кофе помогает при упадке сил и улучшает кровообращение мозга. Пить его лучше в первой половине дня. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, член президиума правления РКО Ян Габинский.

Кардиолог Габинский рассказал о пользе кофе
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Мнение кардиологов относительно кофе в последнее время изменилось. Этот напиток вызывает и положительные моменты. Все зависит от человека, который его пьет. Он улучшает кровообращение головного мозга, помогает при упадке сил, а если снижено артериальное давление, позволяет сохранить бодрость на протяжении дня», — объяснил Ян Габинский.

Профессор рассказал, когда лучше употреблять кофе.

«Если давление резко не повышается можно пить. И лучше это делать в первой половине дня. При склонности к повышенному артериальному давлению лучше выбирать безкофеиновый вариант. Рекомендация та же, пить предпочтительнее в первой половине дня», — отметил кардиолог.

Еда,Ян Габинский,
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