Кардиолог Габинский рассказал о пользе кофе

«Мнение кардиологов относительно кофе в последнее время изменилось. Этот напиток вызывает и положительные моменты. Все зависит от человека, который его пьет. Он улучшает кровообращение головного мозга, помогает при упадке сил, а если снижено артериальное давление, позволяет сохранить бодрость на протяжении дня», — объяснил Ян Габинский.