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33 минуты назад

Диетолог Богданова высказалась о блюдах фастфуда

RT на русском

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова высказалась о блюдах фастфуда.

Диетолог Богданова высказалась о блюдах фастфуда
Фото: unsplash.comunsplash.com

«В ресторанах быстрого питания, в принципе, есть можно всё, тут вопрос в умеренности, в состоянии здоровья человека и в том, возникает ли у него после этого чувство вины из-за того, что он съел», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По словам медика, от блюд, приготовленных во фритюре, лучше отказаться. Как отметила эксперт, самый безопасный фастфуд — приготовленный на пару или тушёный, а также приготовленный на гриле.

«Но важно, использовали там растительное масло или нет. Если сам жир стекает с рыбы или с мяса, это нормально. Но когда приносят овощи все в масле, это опасно, потому что неизвестно, какое было использовано масло», — пояснила Богданова.

Как отметила эксперт, опасность представляют канцерогены, образующиеся при горении масла.

Еда,
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