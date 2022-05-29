Не тратьте зарплату на еду: как сэкономить на продуктах летом

Большинство россиян тратят до 50% своей зарплаты на продукты и мечтают сократить этот расход. Есть несколько способов, как экономить на продуктах без снижения качества потребляемой пищи. "Рамблер" расскажет, как сэкономить на еде летом.
В холодное время мы едим много тяжелой, жирной пищи, а также уже готовой еды. Например, колбасы, фастфуд и консервы. Эти продукты дают больше калорий и дарят ощущение тепла. Но летом затраты нашего организма ниже и можно перейти к облегченной диете.
Если уменьшить потребление мясных изделий (колбасы, свинину) и заменить их на курицу и недорогие сорта рыбы, то выйдет заметная экономия. А рацион станет более полезным.
Здесь речь не только о том, что овощи и фрукты летом стоят дешевле, поэтому есть смысл есть их чаще и больше. Не стоит игнорировать сезонные овощи, которые вы обычно избегаете. Если научиться их правильно готовить, то можно здорово разнообразить свое меню.
В июне сезонные овощи – это не только огурцы, но и редиска, спаржа, редька, шпинат, горошек, морковь, фасоль, брокколи, цветная капуста и прочие.
В холод, в слякоть, вечером, хочется купить все в одном месте и быстрее домой. Но летом можно и прогуляться. Посмотреть в каких магазинах, что дешевле, прицениться и купить там, где выгодно. Вы удивитесь, но даже в супермаркетах цена отличается.
Один из самых действенных лайфхаков – покупать на рынке в конце торгового дня воскресенья. Продавцам захочется продать максимальное количество товара, поэтому вам с радостью отдадут ведро картошки могут отдать вполцены.