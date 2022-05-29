Не тратьте зарплату на еду: как сэкономить на продуктах летом

Большинство россиян тратят до 50% своей зарплаты на продукты и мечтают сократить этот расход. Есть несколько способов, как экономить на продуктах без снижения качества потребляемой пищи. "Рамблер" расскажет, как сэкономить на еде летом.

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Облегчаем рацион

В холодное время мы едим много тяжелой, жирной пищи, а также уже готовой еды. Например, колбасы, фастфуд и консервы. Эти продукты дают больше калорий и дарят ощущение тепла. Но летом затраты нашего организма ниже и можно перейти к облегченной диете.

Если уменьшить потребление мясных изделий (колбасы, свинину) и заменить их на курицу и недорогие сорта рыбы, то выйдет заметная экономия. А рацион станет более полезным.

Покупайте сезонное

Здесь речь не только о том, что овощи и фрукты летом стоят дешевле, поэтому есть смысл есть их чаще и больше. Не стоит игнорировать сезонные овощи, которые вы обычно избегаете. Если научиться их правильно готовить, то можно здорово разнообразить свое меню.

В июне сезонные овощи – это не только огурцы, но и редиска, спаржа, редька, шпинат, горошек, морковь, фасоль, брокколи, цветная капуста и прочие.

Ловите скидки в конце дня

В холод, в слякоть, вечером, хочется купить все в одном месте и быстрее домой. Но летом можно и прогуляться. Посмотреть в каких магазинах, что дешевле, прицениться и купить там, где выгодно. Вы удивитесь, но даже в супермаркетах цена отличается.