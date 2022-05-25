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41 минуту назад

Диетолог перечислила четыре варианта полезного завтрака

Вечерняя Москва

По утрам человек должен получать все основные нутриенты — белки, жиры и углеводы, а также клетчатку, сообщила врач-диетолог Нурия Дианова. Она назвала несколько вариантов полезного завтрака.

Диетолог перечислила четыре варианта полезного завтрака
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Больше всего подходит для утреннего приема пищи яйцо с хлебом и овощами, его можно включать в рацион несколько раз в неделю. Хлеб лучше выбирать серый или ржаной, а овощи можно использовать любые, отметила медик.

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— Если за основу мы берем яйцо, то это один из лучших животных белков, который и легко усваивается, и самый дешевый, по сравнению с мясом, творогом или морепродуктами. Для женщины это будет одно яйцо, мужчине можно съесть максимум два. К этому необходимо добавить хлеб, но не белый, а серый или ржаной. Дальше мы должны добавить клетчатку. К яйцу подходят любые варианты овощных блюд: домашнее лечо, салат, помидоры, квашеная капуста,

— рассказала Дианова.

Диетолог добавила, что мужчинам нужно обратить внимание на такой вариант завтрака, как омлет с тушеными помидорами. Ликопин, который входит в состав подвергавшихся тепловой обработке томатов, увеличивает подвижность сперматозоидов и полезен для предстательной железы.

Людям, которые предпочитают завтракать кашей, специалист посоветовала сочетать овсянку с фруктами и урбечем или сыром.

— Овсянка — это углеводы, такому завтраку не хватает белков с жирами и клетчатки. На мой взгляд, к овсянке больше всего подходят фрукты: банан, яблоко, апельсин. Важно добавить белково-жировой продукт, например, две чайные ложки урбеча из расторопши или любой другой урбеч, это дает сытость. В качестве альтернативы можно добавить кусочек сыра,

— предложила диетолог в интервью радио Sputnik.

Она заявила, что регулярное употребление глазированных хлопьев по утрам — не самая полезная привычка. Чувство насыщения после этого блюда быстро проходит, а уровень глюкозы в крови повышается. Вместо хлопьев лучше съесть мюсли.

Диетолог Елена Соломатина составила меню для идеального завтрака. По ее словам, идеальным завтраком являются цельнозерновые каши. Также диетолог подчеркнула, что завтрак нельзя пропускать.

Еда,Нурия Дианова,Елена Соломатина,
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