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42 минуты назад

Диетолог рассказала, как выбрать хлебцы

Москва24

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать диетические хлебцы, сообщает News.ru.

Диетолог рассказала, как выбрать хлебцы
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, существует множество видов продукции, которая лишь маскируется под диетические хлебцы, при употреблении которых человек не сможет сбросить вес.

"Иногда это бывает просто реальный обман. Внесли немного отрубей, но они стоят в самом конце состава, а на первом плане какой-нибудь глюкозный сироп. Пишут не сахар, а что-то такое завуалированное. Этот хлеб повышает уровень глюкозы в крови",

– рассказала эксперт.

Соломатина подчеркнула, что настоящие диетические хлебцы состоят из цельного зерна. Они не повышают уровень глюкозы в крови.

Специалист отметила, что настоящие диетические хлебцы сделаны из цельного зерна. В этом случае у человека не повышается уровень глюкозы в крови. Такая продукция поможет похудеть, но в основном людям с инсулинорезистентностью.

"Калорийность все равно достаточно высокая, она остается такая же и никуда не девается. Просто калорийность выдается порционно, то есть человек долгое время чувствует себя работоспособным и не захочет быстро есть, в отличие от белой булки",

– добавила она.

Еда,Елена Соломатина,
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