Где найти мотивацию для похудения

Планируя начать новую жизнь с понедельника, с нового года, с наступлением весны, можно так никогда и не сделать первый шаг.

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Обрести фигуру мечты, щеголять в стильных нарядах и ловить на себе восхищенные взгляды хотят тысячи девушек, но предпринимать шаги к этой цели так непросто: после работы тянет не в зал на тренировку, а домой, чтобы уютно устроиться на диване. А кусочек торта выглядит куда аппетитнее отварной брокколи. Кто-то пытается ругать себя за «неправильную» еду и лень, но психологи точно знают: такой подход приведет не к результату, а к срыву и набору веса. Тогда где же найти мотивацию для того, чтобы стать стройнее и вести более здоровый образ жизни?

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Найдите радость

Иногда в сети можно найти советы радовать себя, достигнув какой-то цели: например, держали диету две недели — сходите в ресторан и закажите порцию тирамису. Но так мозг воспринимает новый образ жизни, как испытание, и активно вырабатывает кортизол, а вы постоянно чувствуете тревожность и стресс. Найдите радость не в преодолении, а в процессе: ЗОЖ сильно дискредитирован, он не имеет ничего общего с изматывающими тренировками и грустным жеванием листика салата.

Пусть ваш завтрак, обед и ужин будет вкусным, а чувство легкости после еды дарит дополнительную радость.

Выбирайте активность, которая нравится, чтобы ждать занятий с удовольствием.

Пробуйте новое

Менять образ жизни — очень увлекательно, этот процесс можно превратить в марафон открытий. Пробуйте новое! Ищите полезные продукты и сочетания, которые еще не успели оценить, посещайте новые тренировки или просто больше гуляйте, выстраивая непривычные маршруты. Отмечайте все позитивные изменения Нет, речь не только о цифре на весах! Заведите блокнот, в который записывайте все новые ощущения и эмоции: смогли подняться на пятый этаж без одышки, поняли, что наелись одним сырником и убрали второй, начали засыпать быстрее и легче посыпаться. Возвращайтесь к этому списку, когда покажется, что вы в чем-то себя ограничиваете и ущемляете.

Думайте о том, что это не навсегда

Тренера и диетологи уверяют, что ЗОЖ — это выбор на всю жизнь. И становится так грустно! А как же шашлык, капающий жиром на угли? А вино на летней веранде кафе или фильм, который вы смотрите, наслаждаясь огромным куском пиццы? Забудьте о «навсегда»: все это вы сможете позволить себе в любое время. Даже в период жесткой диеты. Такой подход менее стрессовый: вы держите в голове, что если во время перерыва на обед испытаете желание съесть бургер, то пойдете и съедите его, а потом продолжите диету. Отсутствие запретов приводит к тому, что ограничивать себя становится гораздо проще.

Будьте ориентированы на людей