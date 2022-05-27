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27 минут назад

Россиянам рассказали, какой чай может спровоцировать проблемы со здоровьем

Primpressиещё 1

Россиян уведомили о вреде очень крепкого чая. По словам специалистов, этим напитком не стоит сильно увлекаться, поскольку его чрезмерное употребление может вызвать проблемы со здоровьем, сообщает PRIMPRESS.

Назван опасный для здоровья чай
Фото: PrimpressPrimpress

Так, постоянное употребление крепкого чая в некоторых случаях может привести к проблемам с пищеварением и даже обострению язвы, гастрита. Дело в том, что в напитке содержится кофеин, он может спровоцировать изжогу, кислотный рефлюкс.

Кроме того, по мнению врачей, слишком крепкий чай может оказать отрицательное воздействие на нервную систему, спровоцировать приступ повышенной тревожности, порой у любителей крепкого чая нарушается режим сна.

Во избежание негативных последствий рекомендуется за день пить не больше пяти чашек некрепкого свежезаваренного чая. А людям, у которых есть проблемы со сном, вечером лучше обойтись без этого напитка.

Отметим, одним из самых полезных видов чая считается улун. Утверждается, что напиток замедляет естественные процессы старения благодаря антиоксидантным свойствам. И все же улун не рекомендуют пить пациентам с заболеваниями щитовидной железы, беременным женщинам и маленьким детям.

Еда,
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