Назван опасный для здоровья чай

Россиян уведомили о вреде очень крепкого чая. По словам специалистов, этим напитком не стоит сильно увлекаться, поскольку его чрезмерное употребление может вызвать проблемы со здоровьем, сообщает PRIMPRESS.

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Так, постоянное употребление крепкого чая в некоторых случаях может привести к проблемам с пищеварением и даже обострению язвы, гастрита. Дело в том, что в напитке содержится кофеин, он может спровоцировать изжогу, кислотный рефлюкс.

Кроме того, по мнению врачей, слишком крепкий чай может оказать отрицательное воздействие на нервную систему, спровоцировать приступ повышенной тревожности, порой у любителей крепкого чая нарушается режим сна.

Во избежание негативных последствий рекомендуется за день пить не больше пяти чашек некрепкого свежезаваренного чая. А людям, у которых есть проблемы со сном, вечером лучше обойтись без этого напитка.