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1 час назад

Морковный пирог, от которого невозможно отказаться: видео

Катерина Саломе

Еще во времена Средневековья в Европе стали добавлять морковь в сладкие пироги. Это связано прежде всего с тем, что другие подсластители было трудно найти или они стоили слишком дорого.

Существует множество рецептов этого незамысловатого десерта. Но блогер @kulinar_blog поделилась своим видением приготовления пирога, который кстати пришелся по вкусу почти 19 тысячам пользователей. Соответсвующий ролик девушка опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Для приготовления понадобятся:
  • морковь – 2 шт.,
  • яйца – 2 шт.,
  • мука – 0,5 ст.,
  • сахар – 0,5 ст.,
  • разрыхлитель – 1 ч.л.,
  • растительное масло – 2 ст.л.

Все продукты нужно тщательно перемешать и выложить в смазанную форму. Выпекать полчаса при температуре 180 градус.

В комментариях к ролику своими секретами приготовления морковного пирога поделились подписчики. Пользователь с ником @user Олюшка_Ольгуня призналась, что кладет в пирог грецкие орехи, немного сметаны и сверху посыпает кунжутом.

"Туда еще вкусно будет добавить цедру апельсина и изюм, а сверху покрыть шоколадной глазурью",

– заявила @Ириша.

Смотрите также видео про завтрак для тех, у кого нет времени на готовку.

Еда,Видео,
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