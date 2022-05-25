Еще во времена Средневековья в Европе стали добавлять морковь в сладкие пироги. Это связано прежде всего с тем, что другие подсластители было трудно найти или они стоили слишком дорого.

Существует множество рецептов этого незамысловатого десерта. Но блогер @kulinar_blog поделилась своим видением приготовления пирога, который кстати пришелся по вкусу почти 19 тысячам пользователей. Соответсвующий ролик девушка опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

морковь – 2 шт.,

яйца – 2 шт.,

мука – 0,5 ст.,

сахар – 0,5 ст.,

разрыхлитель – 1 ч.л.,

растительное масло – 2 ст.л. Для приготовления понадобятся:

Все продукты нужно тщательно перемешать и выложить в смазанную форму. Выпекать полчаса при температуре 180 градус.

В комментариях к ролику своими секретами приготовления морковного пирога поделились подписчики. Пользователь с ником @user Олюшка_Ольгуня призналась, что кладет в пирог грецкие орехи, немного сметаны и сверху посыпает кунжутом.

"Туда еще вкусно будет добавить цедру апельсина и изюм, а сверху покрыть шоколадной глазурью",

– заявила @Ириша.