Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Врач рассказала о вреде фруктово-ягодных десертов в шоколаде

Ferra.ru

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, чем могут быть опасны для здоровья популярные среди россиян фруктов-ягодные букеты-десерты, глазированные шоколадом.

Врач рассказала о вреде фруктово-ягодных десертов в шоколаде
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста, фрукты и ягоды, особенно клубника, являются скоропортящимся продуктом. Поэтому важно всегда обращать внимание на состояние такого десерта, если его брать в магазине.

Врач отметила, что клубника быстро портится, но ее состояние не видно под глазурью, а там может быть и плесень, и гниль. Также никогда нельзя увидеть, нормально ли ягоды мылись перед покрытием шоколадом. Поэтому проблемой может стать кишечная инфекция со всей симптоматикой.

Такие десерты необходимо хранить при температуре 4 градуса — стандартный режим холодильников. При покупке в магазине нужно всегда обращать внимание, хранится десерт в холодильнике или на витрине, также нужно уточнить срок годности и оценить внешней вид продукта.

«Самое главное — есть риск кишечной инфекции со всеми её симптомами. Тут важно количество съеденного десерта и изначальное состояние здоровья. Возможно, у некоторых людей проблем и не возникнет, если съесть условно одну ягоду»,

— предупредила диетолог.

Еда,Наталья Круглова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители