Врач озвучила рецепт самодельного напитка от обезвоживания

Исполняющая обязанности заведующего инфекционным кабинетом клинико-диагностического центра «Мединцентр» Ольга Матюхина озвучила рецепт самодельного напитка от обезвоживания. По ее словам, для него нужны всего три ингредиента: вода, соль и сахар, сообщил портал «АиФ».

Эксперт отметила, что обезвоживание может возникнуть из-за кишечных инфекций, обширных ожогов, усиленного потоотделения, несоблюдении питьевого режима, одышки.

Матюхина объяснила, что для восстановления водного баланса в организме обычно назначают спецрастворы, а не просто воду, так как с жидкостью из организма выходят полезные микроорганизмы. Такие растворы продаются в аптеке, но их можно сделать и самостоятельно, добавила врач.

«Следует помнить, что домашнее средство по составу абсолютно идентично аптечному не будет»,

— обратила внимание Матюхина и призвала обязательно тщательно помыть руки перед приготовлением раствора.