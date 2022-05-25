Диетологи перечислили спасающие от обезвоживания продукты

Диетологи и врачи напомнили, что необходимый за сутки объем жидкости можно восполнить не только с помощью воды, супа, чая или кофе, но и некоторых продуктов. Например, сельдерей, помидоры и арбуз вполне могут помочь в борьбе с обезвоживанием. Спасающие от дегидратации организма продукты эксперты перечислили в статье для «Доктор Питер».

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Согласно исследованию Университета Иллинойса, в стебле сельдерея содержится флавоноид лютеолин, употребление которого не только служит отличной профилактикой развития рака, особенно в поджелудочной железе, но и является неплохим средством утоления жажды. Этот продукт на 95 процентов состоит из воды, поэтому точно поможет восполнить суточную норму.

Арбуз на 92 процента состоит из воды, а также содержит антиоксиданты, ликопин, витамины А, В6 и С. Он отлично освежает в жару, но из-за большого количества сахарозы этим ароматным продуктом лучше не увлекаться. Так, например, доктор Йорн Класен, диетолог, автор книг о похудении порекомендовал выбирать фрукты, в которых содержание сахара ниже, и есть их после основного приема пищи.

Огурцы тоже помогут восполнить водный баланс. Диетолог Елены Кален обратила внимание на то, что этот продукт на 95 процентов состоит из воды, а также содержит углеводы, небольшое количество белков, витамины, минеральные вещества и калий, который может помочь предотвратить инсульт. Их можно принимать отдельно или добавлять в салаты вместе с другими овощами. Например, с сочными помидорами, которые являются источником ликопина, помогающим снизить риск развития хронических заболеваний и уберечь от преждевременного старения.