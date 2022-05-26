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46 минут назад

Диетолог назвала полезные на завтрак продукты

Анна Шутова

Диетолог Анжелика Дюваль назвала продукты, которые полезно употреблять на завтрак. Об этом пишет издание News.ru.

Диетолог назвала полезные на завтрак продукты
Фото: PixabayPixabay

По словам медика, завтрак должен включать сложные углеводы. Диетолог посоветовала следящим за фигурой и здоровьем пить утром смузи из овощей, фруктов или ягод на растительном молоке, есть каши, злаки или крупы.

«Это лучшая пища для первой половины дня, так как потом у нас есть все возможности преобразовать полученную энергию в физическую активность. Если такие продукты есть вечером, то это скажется на отложении лишнего веса», — сказала Дюваль.

Кроме того, утром лучше отказаться от кофе и отдать предпочтение свежезаваренному чаю, так как он обладает тонизирующим эффектом.

Ранее диетолог назвала "издевательством" методы детокса.

Еда,
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