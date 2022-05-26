3 быстрых рецепта с зеленым луком

О пользе зеленого лука знали еще в Древнем Египте, где впервые начали употреблять перья овоща в пищу. В любое время года с зеленым луком можно приготовить много вкусных блюд. Несколько быстрых рецептов – в подборке «Рамблера».
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Конвертики из лаваша с зеленым луком
- Тонкий лаваш – 1 шт.
- Зеленый лук – 1 большой пучок
- Творог – 150-200 г
- Твердый сыр – 100 г
- Сметана – 2-3 ст. ложки
- Соль перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
- Зеленый лук предварительно вымыть и хорошо просушить. Затем мелко нарезать.
- В миску выложить творог, добавить сметану, нарезанный зеленый лук, хорошо перемешать.
- Сыр натереть на крупной терке, добавить в миску к творогу и луку, перемешать.
- Посолить, поперчить, перемешать массу.
- Лаваш нарезать на квадраты.
- В центр каждого квадратика выложить начинку и сложить лаваш конвертиком.
- В сковороде разогреть растительное масло, выложить конвертики из лаваша швом вниз.
- Обжаривать на среднем огне до образования золотистой корочки, перевернуть.
- Обжаривать еще несколько минут до золотистой корочки, затем снять с огня, накрыть сковороду крышкой и дать постоять 3-5 минут.
- Подавайте конвертики из лаваша с зеленым луком к столу.
Творожные лепешки с зеленым луком
- Зеленый лук – 100 г
- Творог – 400 г
- Мука – 400 г
- Яйца – 1 шт.
- Кефир – 300 мл
- Сода – 1\2 ч. ложки
- Сливочное масло – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
- Творог пробить блендером или хорошо размять вилкой.
- Зеленый лук мелко нарезать, добавить в творог.
- Туда же разбить яйцо.
- Посолить, поперчить, хорошо перемешать.
- Кефир чуть подогреть, чтобы он был теплым.
- Добавить в кефир соду и соль по вкусу, перемешать.
- Постепенно всыпать в кефир муку, замесив мягкое тесто.
- Разделить тесто на равные кусочки, в середину каждого выложить начинку.
- Раскатать тесто с начинкой в небольшие лепешки.
- Каждую лепешку выпекать на разогретой сухой сковороде примерно в течение 1 минуты с каждой стороны.
- Каждую лепешку смазать сливочным маслом и подавать к столу.
Салат с зеленым луком
- Огурец – 3-4 шт.
- Яйца – 3-4 шт.
- Зеленый лук – большой пучок
- Сметана – 3 ст. ложки
- Соль, перец – по вкусу
- Огурцы и яйца нарезать на кусочки среднего размера.
- Лук нарезать ножом или ножницами не произвольно, но не слишком мелко.
- Выложить ингредиенты в миску, добавить сметану.
- Посолить, поперчить и подавать к столу.