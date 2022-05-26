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40 минут назад

3 быстрых рецепта с зеленым луком

Мира Маркина

О пользе зеленого лука знали еще в Древнем Египте, где впервые начали употреблять перья овоща в пищу. В любое время года с зеленым луком можно приготовить много вкусных блюд. Несколько быстрых рецептов – в подборке «Рамблера».

3 быстрых рецепта с зеленым луком
Фото: pixabay.compixabay.com

Конвертики из лаваша с зеленым луком

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Ингредиенты:

  • Тонкий лаваш – 1 шт.
  • Зеленый лук – 1 большой пучок
  • Творог – 150-200 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Сметана – 2-3 ст. ложки
  • Соль перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Приготовление:

  1. Зеленый лук предварительно вымыть и хорошо просушить. Затем мелко нарезать.
  2. В миску выложить творог, добавить сметану, нарезанный зеленый лук, хорошо перемешать.
  3. Сыр натереть на крупной терке, добавить в миску к творогу и луку, перемешать.
  4. Посолить, поперчить, перемешать массу.
  5. Лаваш нарезать на квадраты.
  6. В центр каждого квадратика выложить начинку и сложить лаваш конвертиком.
  7. В сковороде разогреть растительное масло, выложить конвертики из лаваша швом вниз.
  8. Обжаривать на среднем огне до образования золотистой корочки, перевернуть.
  9. Обжаривать еще несколько минут до золотистой корочки, затем снять с огня, накрыть сковороду крышкой и дать постоять 3-5 минут.
  10. Подавайте конвертики из лаваша с зеленым луком к столу.

Творожные лепешки с зеленым луком

Ингредиенты:

  • Зеленый лук – 100 г
  • Творог – 400 г
  • Мука – 400 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Кефир – 300 мл
  • Сода – 1\2 ч. ложки
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Творог пробить блендером или хорошо размять вилкой.
  2. Зеленый лук мелко нарезать, добавить в творог.
  3. Туда же разбить яйцо.
  4. Посолить, поперчить, хорошо перемешать.
  5. Кефир чуть подогреть, чтобы он был теплым.
  6. Добавить в кефир соду и соль по вкусу, перемешать.
  7. Постепенно всыпать в кефир муку, замесив мягкое тесто.
  8. Разделить тесто на равные кусочки, в середину каждого выложить начинку.
  9. Раскатать тесто с начинкой в небольшие лепешки.
  10. Каждую лепешку выпекать на разогретой сухой сковороде примерно в течение 1 минуты с каждой стороны.
  11. Каждую лепешку смазать сливочным маслом и подавать к столу.

Салат с зеленым луком

Ингредиенты:

  • Огурец – 3-4 шт.
  • Яйца – 3-4 шт.
  • Зеленый лук – большой пучок
  • Сметана – 3 ст. ложки
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Огурцы и яйца нарезать на кусочки среднего размера.
  2. Лук нарезать ножом или ножницами не произвольно, но не слишком мелко.
  3. Выложить ингредиенты в миску, добавить сметану.
  4. Посолить, поперчить и подавать к столу.
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