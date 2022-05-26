Португальские ученые создали веганские яйца

Португальские ученые впервые создали отечественные веганские яйца. Итогом пятилетних исследований стала некая жидкость, из которой получается яичница-болтунья. Причем, по виду она мало чем отличается от традиционной.

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Новый продукт изготовлен из сои, и там совсем нет холестерина. Поэтому, считают ученые, веганские яйца будут полезны как для людей с проблемами сердца, так и аллергикам.