"Нужно убрать такую еду": врач оценил рацион россиян

Согласно данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества и аналитического центра исследования рынков НАФИ, 89 процентов опрошенных практически всегда едят хлебобулочные изделия, колбасы, молочные продукты, крупы, макароны, яйца, овощи, фрукты, кондитерские изделия, рыбу и растительное масло. Врач-диетолог Михаил Гинзбург оценил такой рацион россиян.
"Безусловно, в этом списке имеются и полезные, и вредные продукты. Но немаловажно и то, какого возраста люди питаются таким образом. Например, пожилой человек, который ежедневно ест колбасные изделия и сосиски, может спровоцировать у себя развитие атеросклероза и обострение хронических заболеваний. Ежедневное употребление такого количества переработанного мяса не принесет пользы и молодому человеку. Следовательно, из списка нужно убрать такую еду", - сказал медик изданию "Вечерняя Москва".
По словам диетолога, рацион любого европейца состоит из идентичных продуктов, но в зависимости от предпочтений ккие-то категории становятся более востребованными. В России аналогичная ситуация.
"Лично меня в питании россиян напрягает повсеместное употребление сахара. На сахар приходится чуть ли не четверть суточной калорийности. Это очень высокий и недопустимый показатель. Дневная норма сахара не должна превышать 20 граммов, что соответствует четырем чайным ложкам", - заявил Гинзбург.
Также в рационе россиян много переработанных мясных изделий:
"Это сосиски, сардельки, колбасные изделия и мясо. При этом россияне мало едят рыбы и морепродуктов, являющихся главными источниками высоконасыщенного белка".
Кроме того, врач считает, что россияне злоупотребляют маслами растительного происхождения — соевым и подсолнечным. При этом жители нашей страны редко покупают полезное оливковое масло.
"Россияне употребляют крайне мало овощей и фруктов. В то время как в избыточном количестве едят кондитерские изделия, выпечку, печенье и конфеты. Питание россиян никуда не годится: много сахара, мяса, причем не в чистом виде, и преобладание вредных сортов масел", - сказал диетолог.
Он бы исключил из рациона россиян пищу с высоким гликемическим индексом, колбасные изделия и белый хлеб, заменив его на хлеб с отрубями.