"Нужно убрать такую еду": врач оценил рацион россиян

"Безусловно, в этом списке имеются и полезные, и вредные продукты. Но немаловажно и то, какого возраста люди питаются таким образом. Например, пожилой человек, который ежедневно ест колбасные изделия и сосиски, может спровоцировать у себя развитие атеросклероза и обострение хронических заболеваний. Ежедневное употребление такого количества переработанного мяса не принесет пользы и молодому человеку. Следовательно, из списка нужно убрать такую еду", - сказал медик изданию "Вечерняя Москва".