Назван способ за секунды натереть сыр

Фуд-блогерша Джорджи Халфакри, ведущая популярный TikTok-аккаунт под никнеймом @georgiehalfacree, назвала неочевидный способ за секунды натереть пармезан для спагетти болоньезе и избежать мелких травм пальцев. На ее видеоролик обратило внимание издание Mirror.

Халфакри подсказала, что измельчать заранее разломанный на несколько кусков сыр можно с помощью блендера.

«Я всегда делаю так с пармезаном. Гораздо проще, чем терка, и без каких-либо добавок, как бывает с натертым сыром из магазина», — комментирует она.

Ролик собрал около 1,8 миллиона просмотров и 57 тысяч лайков. Комментаторы написали, что уже опробовали способ, и он правда оказался удобным.