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1 час назад

Назван способ за секунды натереть сыр

Lenta.ru

Фуд-блогерша Джорджи Халфакри, ведущая популярный TikTok-аккаунт под никнеймом @georgiehalfacree, назвала неочевидный способ за секунды натереть пармезан для спагетти болоньезе и избежать мелких травм пальцев. На ее видеоролик обратило внимание издание Mirror.

Назван способ за секунды натереть сыр
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Халфакри подсказала, что измельчать заранее разломанный на несколько кусков сыр можно с помощью блендера.

«Я всегда делаю так с пармезаном. Гораздо проще, чем терка, и без каких-либо добавок, как бывает с натертым сыром из магазина», — комментирует она.

Ролик собрал около 1,8 миллиона просмотров и 57 тысяч лайков. Комментаторы написали, что уже опробовали способ, и он правда оказался удобным.

Ранее Блогерша Сьюзи Кью показала в TikTok, как можно легко удалить кочерыжку из кочанного салата айсберг без ножа. По словам Кью, необходимо повернуть овощ кочерыжкой к столу и сильно ударить о поверхность.

Еда,
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