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2 часа назад

Здорово и вкусно: какие соки можно пить без вреда организму

РИА "ФедералПресс"

Многие любят пить соки и предпочитают их простой воде. В Marie Claire рассказали о самых полезных вариантах.

Какие соки можно пить без вреда организму
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Гранатовый

Гранатовый сок положительно влияет на нервную систему, пишет Marie Claire, благодаря витамину B. Кроме того, в этом соке крайне мало сахара и не так много калорий.

«Гранатовый сок ценен содержанием железа, улучшающим состав крови и повышающим гемоглобин», – добавляет источник.

Сельдереевый

Особенно вкусно пить сельдереевый сок в виде смузи. Это отличная замена обычному сельдерею. Он содержит фолиевую кислоту, калий, магний.

Морковный

Витамины А, К, С, а также калий. И это еще не все! В морковном соке есть зеаксантин и лютеин. Они продлевают жизнь клеткам организма. А вот фрукты могут быть полезны не все.

«ФедералПресс» писал про опасность клубники и арбузов с уличных рынков.

Еда,
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