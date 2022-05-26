Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
1 час назад

Какую ошибку многие часто допускают при заваривании чая

Мира Маркина

Издание Daily Mirror, ссылаясь на слова главы одной из крупных британских компаний, производящих чай, рассказало о том, какие ошибки многие допускают, заваривая чай, и как на самом деле правильно это сделать.

Какую ошибку многие часто допускают при заваривании чая
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт отметил, что чай всегда должен завариваться исключительно в чистой, свежей воде - воду для этого популярного напитка нельзя кипятить дважды и использовать повторно для заваривания. Он также подчеркнул, что если черный чай необходимо заливать кипятком, то для зеленого придется немного остудить воду - этот чай лучше раскроет свои вкусовые качества и пользу, если был заварен в воде температурой около 85 градусов.

Для любителей чая с молоком, глава чайной компании дал совет: добавлять молоко нужно в уже готовый чай, а не перед тем, как залить кипятком.

Что касается чая из пакетиков, эксперт рассказал, что вкус раскроется только в случае, если пакетик пробыл в кипятке не менее трех минут.

Ранее мы рассказывали о продуктах, которые полезны для завтрака.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители