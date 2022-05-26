Какую ошибку многие часто допускают при заваривании чая

Издание Daily Mirror, ссылаясь на слова главы одной из крупных британских компаний, производящих чай, рассказало о том, какие ошибки многие допускают, заваривая чай, и как на самом деле правильно это сделать.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Эксперт отметил, что чай всегда должен завариваться исключительно в чистой, свежей воде - воду для этого популярного напитка нельзя кипятить дважды и использовать повторно для заваривания. Он также подчеркнул, что если черный чай необходимо заливать кипятком, то для зеленого придется немного остудить воду - этот чай лучше раскроет свои вкусовые качества и пользу, если был заварен в воде температурой около 85 градусов.

Для любителей чая с молоком, глава чайной компании дал совет: добавлять молоко нужно в уже готовый чай, а не перед тем, как залить кипятком.

Что касается чая из пакетиков, эксперт рассказал, что вкус раскроется только в случае, если пакетик пробыл в кипятке не менее трех минут.