5 причин, почему в России дорожают продукты

В большинстве стран продукты питания начали дорожать в течение последних месяцев. И многие убеждены, что цены продолжат расти. "Рамблер" решил выяснить, что влияет на рост цен.

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Логистика

Сначала пандемия повлияла на закрытие границ и нарушение логистики, а когда ограничения начали смягчать, началась специальная операция в Украине. Это привело нарушению работы производств и трудностям с логистикой. Финансовое положение юридических и физических лиц ухудшилось из-за пандемии. Образовался временный дефицит товаров, закономерно выросли цены.

Санкции

В 2022 году западные страны ввели санкции против России. Более того, Россия обошла Иран, Сирию и КНДР по числу санкций. В результате подорожали отечественные продукты, а также товары заграничного производства. Цены на продовольственные товары увеличились на 11%, при этом в марте 2022 года инфляция повысилась на 1,5%.

Инфляция

В 2022 году инфляция в стране увеличилась. Этот показатель составляет 8,6 %, но рост цен на этом не остановится. Центробанк заявил, что повышение цен может быть выше запланированного значения, кроме того, инфляция затянется на длительный период.

Доллар

Например, в России серьезно подскочили цены на соль. В апреле стоимость килограмма соли выросла на 32%. На это повлияло изменение курса доллара. Дорогой доллар увеличил стоимость картонной упаковки в 2,5 раза, а в России полиграфический картон практически не производится. По полипропиленовым мешкам цены подскочили на 70% и где-то на 30% внутренняя логистика. Внешняя выросла в разы.

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