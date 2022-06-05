Во всем мире знают, что такое греческий салат. Легкое блюдо средиземноморской кухни любят практически везде. При этом многим кажется, что это самый простой в приготовлении салат.

Чаще всего, греческий салат состоит помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин. В качестве заправки зачастую используют оливковое масло и орегано, но в ресторанных версиях этого блюда есть еще парочку секретных ингредиентов. В соцсетях показали, как сделать заправку к греческому салату "как в ресторане".