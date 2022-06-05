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1 час назад

Секрет рецепта греческого салата как в ресторане: видео

Диана Товсепова

Во всем мире знают, что такое греческий салат. Легкое блюдо средиземноморской кухни любят практически везде. При этом многим кажется, что это самый простой в приготовлении салат.

Чаще всего, греческий салат состоит помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин. В качестве заправки зачастую используют оливковое масло и орегано, но в ресторанных версиях этого блюда есть еще парочку секретных ингредиентов. В соцсетях показали, как сделать заправку к греческому салату "как в ресторане".

Вам понадобятся:

1 зубчик чеснока

Орегано 1 ч.л.

Горчица 1/2 ч.л.

Яблочный или винный красный уксус 1 ст.л.

Оливковое масло 4-5 ст.л.

Соль, перец

Чтобы узнать подробнее о приготовлении такого салата, смотрите видео.

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