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56 минут назад

Чем опасна селедка, купленная на рынке

Ferra.ruиещё 3

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, чем опасна для здоровья селедка, купленная на рынке.

Чем опасна селедка, купленная на рынке
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам врача, селедка — исконно русский продукт. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, белками. Но селедка становится опасна, если покупать ее «не в том» месте, например, на рынке.

Ковальков рассказал, что у селедки, засоленной в домашних условиях, часто есть «обитатели» — гельминты, при этом практически вся селедка заражена гельминтами. В заводских условиях, селедку вымораживают при -23,-30 градусах, как раз чтобы убрать паразитов. Поэтому эксперт подчеркнул, что брать продукт лучше в магазинах.

«При производстве в заводских условиях это всегда делают, там есть специальные камеры для этого. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с «обитателями» — с гельминтами», — предупредил специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Алексей Ковальков,
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