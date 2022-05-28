Чем опасна селедка, купленная на рынке

«При производстве в заводских условиях это всегда делают, там есть специальные камеры для этого. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с «обитателями» — с гельминтами», — предупредил специалист.