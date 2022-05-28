Чем опасна селедка, купленная на рынке

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, чем опасна для здоровья селедка, купленная на рынке.
По словам врача, селедка — исконно русский продукт. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, белками. Но селедка становится опасна, если покупать ее «не в том» месте, например, на рынке.
Ковальков рассказал, что у селедки, засоленной в домашних условиях, часто есть «обитатели» — гельминты, при этом практически вся селедка заражена гельминтами. В заводских условиях, селедку вымораживают при -23,-30 градусах, как раз чтобы убрать паразитов. Поэтому эксперт подчеркнул, что брать продукт лучше в магазинах.
«При производстве в заводских условиях это всегда делают, там есть специальные камеры для этого. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с «обитателями» — с гельминтами», — предупредил специалист.
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