Малышева назвала три продукта для хорошего настроения

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущие, невролог Дмитрий Шубин и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три продукта для хорошего настроения. В этот список они включили творог, грецкий орех и черный шоколад. Выпуск доступен на сайте телеканала.