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54 минуты назад

Малышева назвала три продукта для хорошего настроения

Lenta.ruиещё 1

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущие, невролог Дмитрий Шубин и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три продукта для хорошего настроения. В этот список они включили творог, грецкий орех и черный шоколад. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева назвала три продукта для хорошего настроения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Творог способствует выработке серотонина — гормона удовольствия, объяснил Шубин.

«80 процентов серотонина формируется бактериями толстого кишечника»,

— отметил он и добавил, что эти бактерии необходимо «подкармливать» творогом.

«Второй продукт [для хорошего настроения] — грецкий орех»,

— заявила Малышева. Врачи рассказали, что этот орех содержит ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Доказано, что регулярное потребление омега-3 улучшает функцию мозга, повышает настроение, а также защищает от развития атеросклероза, подчеркнул Гандельман. В свою очередь Шубин добавил, что хорошее настроение человеку также обеспечат 25-50 граммов горького шоколада.

Еда,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,Первый канал,
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