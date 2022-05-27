Россиян предупредили об опасности покупки селедки

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков предупредил россиян об опасности покупки селедки на рынке. Его слова передает радио Sputnik.

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Ковальков объяснил, что эта рыба часто заражена гельминтами, поэтому ее нужно вымораживать при температуре минус 28-30 градусов в течение двух недель, чтобы избавиться от паразитов.

При этом в качестве источника омега-3 жирных кислот сельдь может заменить дорогую красную рыбу. Он заявил, что этого продукта не надо бояться, он имеет массу плюсов, в том числе белок, витамины и антиоксиданты.

Главное не покупать селедку на рынках, так как она приготовлена кустарным образом. Не стоит и злоупотреблять рыбой из-за большого количества соли. Особенно это опасно при заболеваниях почек.

«Та селедка, которая продается на рынке, в большинстве случаев приготовлена кустарными методами. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с "обитателями" — с гельминтами. Гельминты — паразитические черви, это чужие внутри нас», — пояснил врач.

Врач пояснил, что на производствах сельдь всегда вымораживают в специальных камерах, чтобы избавить ее от паразитов, поэтому в магазинах этот продукт смело можно покупать.