Россиян предупредили об опасности покупки селедки

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков предупредил россиян об опасности покупки селедки на рынке. Его слова передает радио Sputnik.
Ковальков объяснил, что эта рыба часто заражена гельминтами, поэтому ее нужно вымораживать при температуре минус 28-30 градусов в течение двух недель, чтобы избавиться от паразитов.
При этом в качестве источника омега-3 жирных кислот сельдь может заменить дорогую красную рыбу. Он заявил, что этого продукта не надо бояться, он имеет массу плюсов, в том числе белок, витамины и антиоксиданты.
Главное не покупать селедку на рынках, так как она приготовлена кустарным образом. Не стоит и злоупотреблять рыбой из-за большого количества соли. Особенно это опасно при заболеваниях почек.
«Та селедка, которая продается на рынке, в большинстве случаев приготовлена кустарными методами. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с "обитателями" — с гельминтами. Гельминты — паразитические черви, это чужие внутри нас», — пояснил врач.
Врач пояснил, что на производствах сельдь всегда вымораживают в специальных камерах, чтобы избавить ее от паразитов, поэтому в магазинах этот продукт смело можно покупать.
До этого мы рассказывали, чем отличается рыбий жир от омега-3.