Эксперт рассказал, какие позиции могут исчезнуть из меню McDonald's

— Никто добровольно не хотел терять зарубежных поставщиков. К сожалению, они отказываются от работы с нами из-за санкций. Я уверен: если кто-то из них поймет, что за поставки в Россию им ничего не грозит, они возобновят сотрудничество. Это может отразиться на позициях, связанных с десертами, так как здесь задействованы в большом количестве ингредиенты зарубежного производства. Некоторые сладкие блюда изготавливали в Европе, а потом привозили в Россию в замороженном виде. Возможно, мы лишимся пирожка с вишней и чизкейка. Однако привычные гамбургеры, роллы и картофель фри точно останутся, — заверил эксперт.