Диетолог Соломатина назвала главных врагов диеты

Главными врагами любой диеты являются соль и глутамат натрия. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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Так, отметила специалист, натрий содержится в натуральном виде как соль глутаминовой кислоты в свежеприготовленных продуктах, а в добавленном — в консервах и полуфабрикатах.

— Даже запах жареного шашлыка побуждает нас съесть больше обычного. А колбасные изделия, фастфуд и чипсы напичканы этим усилителем вкуса. Я советую избегать этой соли и максимально сократить ее потребление, — предупредила специалист.

Кроме того, напитки также могут стать причиной появления сильного аппетита, поэтому специалист советует отказаться от всех видов газировок и свежевыжатых соков.