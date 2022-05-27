Врач предупредила о риске развития рака из-за красного мяса

Хирург и колопроктолог Анастасия Травникова рассказала о том, что употребление красного мяса может привести к развитию рака кишечника. Об этом сообщают "Известия".

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По словам специалиста, колоректальный рак (рак толстого кишечника и рак прямой кишки) занимает более 10% диагнозов. Среди симптомов кровь и слизь в стуле, постоянные боли в животе, дискомфорт после еды, чередование диареи и запоров, а также слабость по утрам.

Однако этот вид онкологии в 95% случаев возможно предотвратить, так как переход в злокачественную опухоль может занимать до десяти лет. Поэтому важно не дотягивать до появления симптомов.

Впервую очередь нужно следить за питанием: уменьшить потребление жирной пищи животного происхождения, красного мяса, отказаться от вредных привычек и употреблять богатые клетчаткой продукты, в частности фрукты и овощи, а также заниматься физкультурой.

Важно не забывать и про необходимые обследования, особенно колоноскопию, благодаря ей можно выявить рак и предраковые заболевания.