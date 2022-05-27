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1 час назад

В Бельгии планируют выпустить маленькие квадратные помидоры

Крестьянская жизнь

По мнению производителей, квадратные томаты легче упаковывать, а покупатели оценят инновационную форму.

В Бельгии планируют выпустить маленькие квадратные помидоры
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Одна из передовых бельгийских компаний Den Berk Délice заявила о старте разработки небольшого квадратного помидора под наименованием Square Délice.

В интервью бельгийскому телевидению ответственный за проект Ханс Ван Гул сообщил, что идею создания нового продукта подсказали потребители. По данным опроса, покупатели заинтересованы в новинках не только в цвете томатов. 39% опрошенных рассказали, что форма овоща также должна быть оригинальной.

Руководство компании, опираясь на результаты исследования, пришло к выводу, что квадратные помидоры удобнее в логистике, а потребители оценят нарезку, в которой все ломтики будут одинаковыми.

В ходе генетических манипуляций овощ естественным образом обретает квадратную форму. Линейка эксклюзивных круглых томатов разных оттенков пополнится еще одним привлекательным продуктом.

Еда,
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