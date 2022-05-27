В Бельгии планируют выпустить маленькие квадратные помидоры

По мнению производителей, квадратные томаты легче упаковывать, а покупатели оценят инновационную форму.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Одна из передовых бельгийских компаний Den Berk Délice заявила о старте разработки небольшого квадратного помидора под наименованием Square Délice.

В интервью бельгийскому телевидению ответственный за проект Ханс Ван Гул сообщил, что идею создания нового продукта подсказали потребители. По данным опроса, покупатели заинтересованы в новинках не только в цвете томатов. 39% опрошенных рассказали, что форма овоща также должна быть оригинальной.

Руководство компании, опираясь на результаты исследования, пришло к выводу, что квадратные помидоры удобнее в логистике, а потребители оценят нарезку, в которой все ломтики будут одинаковыми.