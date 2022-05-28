Кому не стоит есть окрошку

По словам специалистов, квас и кефир могут обострить язвенную и желчнокаменную болезнь, квас может содержать большое количество сахара. При этом окрошку можно отнести к полезным блюдам, так как содержащиеся в ней редис и огурцы богаты витаминами, яйца – белками, кефирная заправка благоприятно влияет на пищеварение.

Ранее диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала, что употребление зелени и сырых продуктов с высоким содержанием витамина К может привести к обострению некоторых заболеваний желудка. Также зелень может причинить вред, если человек страдает аллергией. По словам диетолога, петрушка, лук, шпинат, кресс-салат и другие продукты, имеющие зеленую пигментацию, рекомендованы практически всем в связи с содержанием витаминов группы А, В, К и аскорбиновой кислоты.